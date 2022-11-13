體壇快訊：港隊七欖亞巡賽晉4強

女排聯香港站明年復辦

香港排球總會公布，女排國家聯賽香港站將相隔4年，於明年6月18至23日在香港體育館（紅館）復辦。在2019年一屆3戰全勝的中國隊，將與意大利、土耳其、荷蘭等另外7隊合共上演16場賽事。

三浦建功再創新猷

日本前國腳三浦知良昨於日本足球聯賽（JFL）代表鈴鹿得分手正選上陣兼頭槌建功，攻入個人今季第2球，以55歲259天再次刷新自己保持的職業聯賽最年長入球紀錄，惟鈴鹿得分手終在主場1：2不敵FC大阪。

麥奴臣F1生涯首排頭位

第140次在世界一級方程式（F1）出賽的30歲丹麥籍車手馬奴臣，昨於巴西站排位賽趕及大雨前做出最快圈速，力壓已提前封王的韋斯塔本，取得個人生涯及哈斯車隊首次排頭位。法拉利的陸奇尼因車隊策略出錯僅排第10，但與第9的佩雷斯仍可在今晨的衝刺賽，爭取明晨正賽較佳排位。

拿玻里除烏續不敗

意甲榜首之師拿玻里昨晚於世界盃休戰前最後一輪聯賽，憑射手域陀奧森漢攻入近6場第7球，主場以3：2擊敗烏甸尼斯，延續今季聯賽不敗身，15戰取13勝2和得41分，拉開今晚才出戰的第2及3位球隊拉素及AC米蘭11分。