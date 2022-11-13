英軍遺珠東尼絕殺曼城 麥迪臣開角球傷膝 恐礙戰世盃

阿仙奴提早當聖誕冠軍

曼城昨仗有射手艾寧夏蘭特復出，但早段遭賓福特反客為主，即使有艾達臣摩拉斯兩度飛撲，16分鐘仍被客隊死球攻勢衝散後防。中堅艾簡治及拿樸迪先後爭頂失敗，東尼頭槌建功。主隊完半場前有艾簡治將功補過，在角球二傳尾柱的菲爾科頓勁射扳平，但下半場強攻不果，更在補時一次角球攻勢被東尼轉守為攻射入空門，主場以1：2吞敗。

曼城今季繼對紐卡素、阿士東維拉及利物浦後再失分，在聯賽因世界盃而暫停至年底下，令今晨才作客狼隊的阿仙奴，肯定成為世界盃休假前榜首，成為「聖誕冠軍」。

賓軍取得今季第4勝，4仗平均控球率不足三成。東尼則累積攻入10球，但英格蘭主帥修夫基，最終起用紐卡素的哥林威爾遜作為哈利卡尼在世界盃的後備，被問到落選英軍一事時，這名26歲前鋒直言失落，但表示：「我知自己的實力，不會受這件事動搖信心。」另一方面，在李斯特城作客兩球擊敗韋斯咸一仗，先開紀錄的麥迪臣之後一次開角球疑弄傷右膝，在25分鐘被換出，意味英軍或有補選需要。射失12碼的比利時隊中場泰利文斯亦在下半場疑因傷退下火線，球隊憑哈維班尼斯入球鎖定勝局。

熱刺三度落後反勝般茅

其餘賽果方面，熱刺憑卡尼及賓戴維斯入球，加上賓坦古亞3分鐘內連入兩球，主場三度落後下以4：3反勝列斯聯。利物浦在主帥高普停賽下，憑羅拔圖法明奴頭槌破門，達雲紐尼斯其後梅開二度，主場3：1擊敗由新帥尼敦鍾斯首領軍的修咸頓。後備上陣的占士米拿成英超歷來第4名上陣600次的球員。般尼茅夫則主場3球輕取愛華頓，令客軍主帥林柏特下台壓力續增。消息指接近完成賣盤的般茅，有意聘請列斯聯前帥比爾沙執教。