世盃快遞：白禮達促禁伊朗參賽

【明報專訊】國際足協前會長白禮達近日指控伊朗政府打壓國內女權，又向入侵烏克蘭的俄羅斯提供軍用無人機，應被禁賽，批評現任會長恩范天奴對問題視若無睹。養傷逾月的伊朗隊主將阿斯蒙，在利華古遜昨晚德甲對史特加一仗續未能上陣。
塞爾維亞點兵 華荷域勢掛帥
塞爾維亞隊前晚公布決選大軍，在阿歷山大米祖域養傷下，主帥史杜高域首戰或改以祖雲達斯杜辛華荷域掛帥，米連高域沙域兄弟、菲臘高斯迪等另外9名意甲球員亦有入選。塞軍主力陣容只有杜辛泰迪治年過30，被視為今屆一大黑馬，但要在G組與巴西隊及瑞士隊力爭隊史首次出線。
卡塔爾遣全本土班底參戰
A組東道主卡塔爾隊大軍揭曉，26人清一色來自本土球會，當中15人是3年前亞洲盃冠軍隊成員，包括26歲射手艾莫斯阿里。球隊續由菲歷斯山齊士領軍，自今年6月尾開始歐洲集訓，友賽累積9勝7和3負。C組的鄰國沙特阿拉伯隊陣容同為全土炮。
旅歐兵缺陣 加國友賽僅和巴林
F組的加拿大隊前日作客友賽巴林隊，只憑科特迪瓦出生的中場伊斯美干尼先開紀錄，加上對方烏龍球而逼和2：2。他們今日將提交大軍名單，料拜仁慕尼黑翼衛艾方素戴維斯、里爾前鋒莊拿芬大衛等旅歐主力會入選，並於日內會合球隊。
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