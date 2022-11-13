世盃快遞：白禮達促禁伊朗參賽

塞爾維亞點兵 華荷域勢掛帥

塞爾維亞隊前晚公布決選大軍，在阿歷山大米祖域養傷下，主帥史杜高域首戰或改以祖雲達斯杜辛華荷域掛帥，米連高域沙域兄弟、菲臘高斯迪等另外9名意甲球員亦有入選。塞軍主力陣容只有杜辛泰迪治年過30，被視為今屆一大黑馬，但要在G組與巴西隊及瑞士隊力爭隊史首次出線。

卡塔爾遣全本土班底參戰

A組東道主卡塔爾隊大軍揭曉，26人清一色來自本土球會，當中15人是3年前亞洲盃冠軍隊成員，包括26歲射手艾莫斯阿里。球隊續由菲歷斯山齊士領軍，自今年6月尾開始歐洲集訓，友賽累積9勝7和3負。C組的鄰國沙特阿拉伯隊陣容同為全土炮。

旅歐兵缺陣 加國友賽僅和巴林

F組的加拿大隊前日作客友賽巴林隊，只憑科特迪瓦出生的中場伊斯美干尼先開紀錄，加上對方烏龍球而逼和2：2。他們今日將提交大軍名單，料拜仁慕尼黑翼衛艾方素戴維斯、里爾前鋒莊拿芬大衛等旅歐主力會入選，並於日內會合球隊。