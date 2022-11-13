丹麥眾贊助商加入抵制世盃 不領取分發門票 嘉士伯拒派員赴卡塔爾

球衣商推純色版無聲抗議

丹麥隊球衣贊助商Hummel，早前公布的世界盃版球衣將隊徽等印章褪色，以示與卡塔爾的盛事劃清界線。印上標語「所有人都有人權」的練習球衣，則被國際足協禁止使用。另一方面，啤酒品牌嘉士伯等不會派員到卡塔爾作商業活動，或領取門票作內部分發，但會在丹麥國內舉行國家隊比賽的宣傳活動。丹麥《金融網》引述專家預期，眾贊助商的杯葛行動，只會降低其市場推廣效益5%，影響有限。另一北歐五國成員挪威的電視台，就表明拒用卡塔爾世盃官方宣傳片。

丹麥隊今年曾在歐洲國家聯賽兩勝法國隊，早前公布21名入選球員，主帥賀文特當時指完成最後一輪歐陸聯賽後，會公布餘下5個空缺。

近年多次中東作賽 澳洲主帥信可創驚喜

澳洲隊則已公布26人大軍，他們過去兩年因入境檢疫問題，不少世界盃外圍賽都移師中東舉行，而舉行D組外圍賽的南部運動場，「袋鼠兵」早於6月友賽約旦隊時已踩草。加上亞洲聯賽賽季進入尾聲，不少主力只需以戰養戰，上屆世盃後接手球隊的教練阿諾特稱：「亞洲球隊大多備戰時間較長，也有中東比賽經驗，相信今屆會創造不少令人驚喜的戰果。」他又指球隊沒選擇酒店下榻，反而在名宿卡希爾穿針引線下，與東道主卡塔爾一樣，在當地足球學校宿訓，可不受外界影響。

D組的非洲代表突尼斯隊將在明日決選名單，並於周三友賽伊朗隊作最後準備。他們過去4年將最少6名法國或荷蘭小國腳收歸旗下，隊長穆薩尼今屆擺脫傷患，另一主將卡斯利近期在法甲蒙彼利埃亦重奪正選。