高盧雄雞衛冕非天方夜譚 中場遇傷兵潮拆骨 人腳質素足保送出線

早說過世盃經調整的機制不可能抽出死亡之組，因循苟且老屈堆砌除外，倒是像歐聯般的熟口熟面配搭容易出現，這屆便有巴西再鬥塞爾維亞與瑞士，法國亦重逢四年前交過手的澳洲及丹麥，另加一隊符碌（即fluke，坊間似乎有人諗多咗搞正字）入圍的突尼斯（或稱突尼西亞）。由於袋鼠兵不進反退，突尼斯亦不及上次的秘魯硬淨，因此即使法國人腳大執位的進度成謎，惟憑基本質素，出線依然樂觀，只是也許僅以次名晉身16強，需看看迪甘斯會否又在首輪對澳洲後忽然開竅，領悟出最佳組合。

回顧揚威俄羅斯之旅，高盧雄雞的進攻一直圍繞基沙文建立，惟安排他司職中鋒/假九擦不出火花，結果迪甘斯也得背棄模仿巴塞隆拿快速地面入滲的理想，放個又慢又老的基奧特做柱躉始聯結所有拼圖。去年重召賓施馬，肯定各方面都比基奧特升級——唯獨空中優勢、背門二傳的先天才幹例外。換言之，用基奧特時，隊友危急關頭可簡單放長波覓出路；賓施馬則需要身後隊友具備輸送能力，一如在皇家馬德里，或歐洲國家盃時齊人的藍軍。

試驗新秀效果未顯

好衰唔衰，法國中場線不斷崩壞，至此，去屆功臣中僅剩下近况大不如前的基沙文。本季歐洲國家聯賽試驗多員新秀效果平平，如今簡迪及普巴相繼傷退，藍軍攻與守、長傳與短傳、反擊與陣地戰、逼搶與抗逼搶，水準全面下滑。暫時唯一亮點為曹亞文尼，轉投皇馬有莫迪歷等大佬傍住固然出色，於國家隊一樣有板有眼，此刻頓成不可或缺的樞紐，但單憑新星一顆絕對未夠，尤其是串連攻兵的路徑選項，以及高位施壓之際的掩護後衛。

從俄羅斯（上屆世盃）凱旋後，迪甘斯開始求變，畢竟食老本等同自掘墳墓，而重點之一為多了前場壓迫。想法本身順應時勢合乎情理，無奈賓施馬與麥巴比在球會俱甚少執行高強度施壓，後者於巴黎聖日耳門（PSG）更擁特權，於是猶似阿根廷要睇美斯與拿達路馬天尼斯面色，並非一定唔搶，只係不曉得幾時嚟料。這種不確定所帶來的後果，又寫一次，三線距離太闊、防線身後空位太大，失球自然多。雪上加霜為後防同屬十字軍重災區，特別是華拉尼狀態未明，陣中卻再無壓得住場的領袖人物。

賓施馬麥巴比執行逼搶存疑

華拉尼負傷 勢缺壓場大將

有謂法國具條件繼60年前的巴西後，蟬聯世盃盟主。柏高可想也不會想，藍軍能闖入4強就很不錯了。其實更擔心一則江湖傳聞，乃麥巴比於PSG欲趕走尼馬的理由，是「忍者龜」意圖轉型做墮後派牌，長時間有波在腳，不再玩速度。以此技安心態，藍軍在卡塔爾一旦遇上任何挫折，恐怕大地震難免。

文：蘇柏高