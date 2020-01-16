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2022年11月12日星期六
美斯傷患左右阿根廷命運 最後探戈受跟腱炎困擾 考驗史帥調兵減倚賴
羅拔仔領銜波蘭爭入淘汰賽 施連斯基等11意甲兵助陣
葡軍點兵 C朗五征世盃「為國再上高峰」
世盃快遞：拉莫斯艾簡達拿落選狂牛大軍
電視精選
廠城分途爭世盃前一哥 捷西斯誓破入球荒 夏蘭特休假前冀添進帳
18歲加拿祖助攻起孖 助曼聯反勝維拉闖16強
皇馬小勝卡迪斯續居次 雲尼斯奧斯諷敵軍粗野
薛雅齊劍擊世盃闖正賽 首圈憾負止步
3×3大師賽月底會師維園 甲一猛將組港隊參戰
26港將下周征戰濠江 歐陽若曦爭衛冕GT盃
體壇快訊：港隊硬地滾球世界賽奪7牌
SAT周六足球直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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