體壇快訊：港隊硬地滾球世界賽奪7牌

傑志作客誓取港U23

季初在7場各項賽事6勝的傑志，今晚6時在港超作客將軍澳運動場，面對開季七連敗的年輕球隊香港U23。另一場聯賽為晉峰於下午3時在青衣運動場迎戰榜尾4戰全敗的區隊深水埗。

祖雲險勝維羅納五連捷

祖雲達斯昨憑摩斯堅恩在下半場一箭定江山，加上完場前經視像裁判（VAR）覆核推翻原本被罰的12碼，以及尾段有阿歷士辛度犯規領紅被逐下，作客以1：0小勝維羅納，在意甲累積五連勝兼不失球。榜首的拿玻里今晚迎戰烏甸尼斯，力爭聯賽11連勝強勢。

NBA總裁：艾榮非種族主義者

NBA總裁阿當施華昨稱聯盟了解事件後，肯定早前涉分享反猶太短片而被內部停賽的艾榮，並非種族主義者。另外，達拉斯獨行俠星將盧卡當錫昨於NBA常規賽交出22分，連續兩場得分低於30，難阻球隊作客105：113負華盛頓巫師吞兩連敗。

日職雙雄赴泰踢挑戰賽

日職完季後，有泰國球員在陣的川崎前鋒及北海道札幌岡薩多，今起至下周二在泰國踢3場友賽性質的日職亞洲挑戰賽，今日兩場分別為川崎前鋒於下午4時對泰國勁旅巴吞聯，札幌岡薩多於晚上6時對武里南聯。