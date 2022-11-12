26港將下周征戰濠江 歐陽若曦爭衛冕GT盃

挑戰世界好手 新加坡跑街寓賽於操

歐陽若曦去年在排位資格賽領先時於葡京彎大撞，但翌日正賽前趕及完成維修並封王，昨在車隊網上記者會笑言「很難複製去年驚險局面」，但仍以勝利為目標。第18次征戰濠江，Darryl提到賽道彎多路窄，意外頻生，自己過去有一半機會捲入意外，今年續缺落場機會下，只能從練習賽開始慢慢去建立速度。

歐陽若曦今年只在F1新加坡站支援賽事正式比賽，指兩者同樣跑街，但濱海灣賽道直路短，較多彎角可「擒壆」通過，與東望洋的戰車設定不盡相同。Darryl最終選用自己相對熟悉的舊版平治AMG GT3出賽。

澳門大賽車至前日公布全部比賽參賽名單，其中3屆冠軍莫他拿（Edoardo Mortara）與另一港將方駿宇會以奧迪R8 LMS GT3 EVO II出戰GT盃。甄卓偉、盧思豪、王日昇等則料有力競逐TCR房車規格的東望洋大賽桂冠。格蘭披治電單車賽今年復辦，令賽事總數增至7項，但續以F4取代F3賽事。