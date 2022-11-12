廠城分途爭世盃前一哥 捷西斯誓破入球荒 夏蘭特休假前冀添進帳

「兵工廠」開季在對手不強下建立比賽信心，加上傷兵少，至今仍以兩分領先曼城，賓韋特、加比爾馬天尼利、威廉沙列巴等因而獲得國家隊徵召踢世盃，但料在世界盃中，只有中場格列沙加及湯馬士柏迪為必然正選。前者今季增加插入禁區次數，取得4入球3助攻，減輕捷西斯陷入球荒對球隊的影響，在昨一個訪問中表示「自己13歲前其實是踢前鋒的」。這名瑞士隊長指自己有餘力季中戰世界盃，而對於英超爭標對手曼城，他就稱：「年復年不斷贏冠軍，很尊敬他們，但同時很高興己隊能挑戰他們。這亦是對己隊的挑戰，且看我們能走多遠。」

盧柏迪古剛履新領狼隊迎廠

阿仙奴是役續僅中場伊美路維養傷，反觀主場的狼隊在迪亞高哥斯達續停賽下，要以干沙路古亞迪斯客串中鋒。新帥盧柏迪古昨才抵英報到，難立即改善球隊。

至於「藍月」迎戰賓福特前，夏蘭特被問到對手後衛會否懼怕他，回答說：「你應該去問他們，他們很可能會說不怕，但實際上可能相反。」客軍近期後防傷兵漸增，逼用4後衛陣式後已聯賽4場不勝，不過他們今季僅有的3場勝仗，都是控球率最少的場次，或顯示他們更適合應付曼城這類傳控球隊。

紐卡素迎車前雙喜臨門

阿米朗荷維膺上月英超最佳將帥

另外，紐卡素翼鋒米基爾阿米朗近7仗攻入7球，助「喜鵲」升上聯賽榜第3，與上任剛滿1年的主帥艾迪荷維分別贏得英超上月最佳球員及教練獎。他們明晨將迎戰排第7的車路士。第4的熱刺將主場對列斯聯，力爭避免連敗，而利物浦則會主場鬥有新帥尼敦鍾斯上任的修咸頓。