世盃快遞：拉莫斯艾簡達拿落選狂牛大軍

荷塞點兵 文尼負傷入圍

荷蘭隊昨公布26人世界盃名單，由華基爾雲迪積克及法蘭基迪莊領銜，還有燕豪芬前鋒加普及19歲小將沙維西蒙斯等新星，今夏轉投拜仁慕尼黑長居後備的20歲中場賴恩格雲貝治則落選。荷蘭在A組對手之一的塞內加爾隊，昨落實日前受傷的球星沙迪奧文尼，終仍在26人決選陣容。

FIFA禁丹麥訓練服印人權標語

丹麥隊計劃在球隊訓練服印上「Human Rights for All」的字眼，以關注今屆世界盃主辦國卡塔爾的外勞人權問題，不過有關做法已遭國際足協（FIFA）禁止，稱任何團隊裝備不能帶有政治或宗教標語。這支北歐國家隊今屆採用純色球衣，抗議在卡塔爾舉行世盃。

韓友賽半力挫冰島 朴志洙傷出

韓國昨晚於華城市主場友賽冰島隊，孫興慜等外流歐洲的球星未歸隊下，起用在韓職等亞洲聯賽的國腳出戰，最終在32分鐘憑松旻揆頭槌建功，小勝1：0。不過中堅朴志洙於完半場前受傷需抬擔架離場，能否入選今日公布的世界盃決選名單成疑。