葡軍點兵 C朗五征世盃「為國再上高峰」

10英超兵列席 摩天奴辛捷士落選

葡萄牙隊26人大軍有10名英超球星，曼聯、曼城及狼隊各有3人，包括C朗與兩名「紅魔」隊友般奴費南迪斯及達洛治，「藍月」3將為魯賓戴亞斯、祖奧簡斯路及貝拿度施華。有眾多葡兵的狼隊僅得魯賓尼維斯、馬菲奧斯紐尼斯及門將荷西沙亞入選，老將摩天奴及尼爾遜施美度，聯同巴黎聖日耳門中場連拿度辛捷士等落選。其餘入選球員還有39歲老將比比及AC米蘭翼鋒拉菲爾利亞奧。

37歲的C朗將第五度參與世盃決賽周，但這名曼聯球星季初上陣16場只入3球。不過葡軍主帥費蘭度山齊士稱，不擔心這名葡軍隊長狀態，「C朗會像其他入選球員，帶着強烈飢渴感出賽，爭取協助葡萄牙成為世界盃冠軍」。

3射手領銜烏拉圭大軍 阿拿奧祖負傷入選

葡萄牙隊上屆不敵烏拉圭隊於16強止步，今屆在H組對手為烏拉圭、韓國和加納隊。烏拉圭同日公布26人大軍，除了兩大射手蘇亞雷斯及卡雲尼、利物浦前鋒達雲紐尼斯、皇家馬德里中場費達歷高華維迪，仍在養傷的巴塞隆拿23歲中堅朗奴阿拿奧祖亦有入圍。