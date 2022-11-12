羅拔仔領銜波蘭爭入淘汰賽 施連斯基等11意甲兵助陣

阿根廷決選 戴巴拿負傷入圍

波蘭隊曾於1974及82年取得世盃季軍，但之前9屆只曾3次列席決賽周，包括上屆以種子隊身分於分組賽出局。昔日的多蒙特「三寶」，現只餘34歲的「羅拔仔」利雲度夫斯基仍在陣。年初才上任的主帥米治尼域斯，表明門將施捷斯尼即使失去球會正選，國家隊位置亦不受動搖。淪落沙特聯賽的基祖維克亦料續獲正選，與施連斯基、比列薩尼斯基等4名意甲中場及翼衛，支援前線的羅拔仔及祖雲達斯中鋒米利克。在中場人滿之患下，米帥最終捨棄列斯聯的基列治及拖連奴的列尼迪。

同組的南美洲冠軍阿根廷隊昨晚亦公布26人決選大軍，馬德里體育會的安祖哥利亞最終關頭落選，被列為4名候補成員之一，老將奧達文迪網上先公布自己會穿19號球衣。他們現時仍要等待後衛基斯甸羅美路及攻擊手保羅戴保拿的康復進展，其意甲羅馬主帥摩連奴表示不確定戴巴拿可否明晚迎戰拖連奴一仗上陣。隊長美斯則已復操，有望明晚法甲為巴黎聖日耳門主場對歐塞爾上陣。養傷逾兩個月的祖安科夫，昨亦有在西甲替維拉利爾後備披甲。

墨西哥友賽大勝 沙特言和

同組其餘兩隊則前日完成最後一場備戰友賽，外圍賽正選陣容最年長的墨西哥隊，缺少五朝元老古亞達度、鋒將魯爾占美尼斯及夏榮羅辛奴下，以4：0擊敗伊拉克隊，近8場取得3勝2和3負。C組牌面較弱的亞洲代表沙特阿拉伯隊，則在同日以1：1逼和巴拿馬隊，自9月尾起7場友賽不敗，但以隊長艾達沙利為首的鋒線僅入4球。