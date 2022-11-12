美斯傷患左右阿根廷命運 最後探戈受跟腱炎困擾 考驗史帥調兵減倚賴

先又來科普一下。腳跟即腳踭，乃傳說中刀槍不入的阿基里斯唯一死穴，Achilles（tendon）即為跟腱，係跟隨個跟。顧名思義，可以知道這條肌腱之重要，足以影響運動員生涯。巴黎聖日耳門公布美斯跟腱發炎的聲明看來輕描淡寫，白藍軍教練史卡朗尼也剛重申不擔心，但其實可大可小，一旦有事往往手尾長。若勉強打針止痛消炎，不讓休息自然復元而繼續勞損，最壞發展乃可能斷裂、可能鈣化失去彈性，導致小腿不能發力算廢掉了，人辦為欄王劉翔提早玩完。

踢法鞏防務棄華麗

講那麼多，當然因為想睇美滿童話結局、因為美斯的舉足輕重：有他，阿根廷可列爭冠第四五六七熱門；沒有他，僅屬庸中佼佼。然而仍不得不讚主帥資歷空白的史卡朗尼，膽敢揚棄公眾自馬拉當拿捧盃以降而幻想/妄想的華麗進攻足球，走上鞏固防務之路，一如英軍，卻更勝英軍。單論中場用球，破解壓迫及直傳穿透敵衛的能力，就非三獅所能攀比。具備控球基礎後，欲保住領先優勢時，便不虞像三獅般純粹龜縮消極捱打，而是有效避免後防長時段受困出現抗敵疲勞。

於進攻端，功能性強的中場線，加上史卡朗尼非常強調局部人多打人少，保證傳球選項，令美斯終有條件徹底放下模仿肥馬隻手遮天的包袱，重拾巴塞隆拿地上最強時期的總有隊友喺左近，踢來較輕鬆而效率更佳。老實說，阿根廷的推進組織未及西班牙絲絲入扣，亦比不上法國與巴西的直接到肉。在此便顯露美斯的大賽球員價值，這一兩年白藍軍好些簡單的攻守轉換時機、邊路突破或死球，全憑他把半機會化成入球，包括美洲盃力挫厄瓜多爾及賽和智利。

對美斯的減少倚賴而依然倚賴，反映新手教頭史卡朗尼尚有進步空間，但確實看到不斷學習自我增值，起碼賽前部署的針對性和陣上的微調變化，均優於英格蘭的修夫基。例如兩閘與中場的人選可進取可保守，今屆首戰遇上魚腩沙特阿拉伯肯定擺出全攻型，接着面對褪色的墨西哥應該較側重硬朗身體對抗，最後鬥千年陪襯的波蘭或許已夠分練兵試陣。

門將用波水平鋒線逼搶能力成疑

不過阿根廷有些問題始終難以單由教練解決。一是守門員，馬天尼斯屬中上水平，惟腳下功夫一般，也偶見低級失誤。二是逼搶未夠整體，關鍵在於美斯與箭頭馬天尼斯（呢個係拿達路），執行防守指令視乎心情和狀態，倘二人揸流攤（賭博術語，請睇清楚點寫），將產生骨牌效應，使三線距離拉得太闊，又或是防線身後空位太多，碰到強隊就危險了。