體壇快訊：黃澤林主場鬥5將爭冠

【明報專訊】香港國際挑戰網球賽將於下月23至25日假維園網球場舉行，由6名球手以單打淘汰制決出冠軍，當中有費利斯、侯卡錫和堤亞科3名世界排名頭20位的男子球手訪港，連同港隊新星黃澤林在主場亮相。門票今日早上10時起在城市電腦售票網發售，售價為港幣300元至800元不等，學生及長者可享票務優惠。
羅馬失分摩帥稱遭背叛
國際米蘭昨晨意甲有後衛迪馬高梅開二度，主場以6：1挫博洛尼亞，與同日以1：2敗走萊切的阿特蘭大同樣14戰得27分。羅馬作客則被薩斯索羅逼和1：1，主帥摩連奴稱被1名態度欠積極的球員背叛，稱對方將於冬季轉會窗離隊，意媒預測為荷蘭籍後衛卡斯杜柏。
朱文佳膺世一創港先河
香港殘疾羽毛球隊代表朱文佳，早前在殘疾人羽毛球世界錦標賽封王，昨於最新公布的世界排名中，在SH6級（短肢組）升上男單世界排名第一，成為港隊第一人。香港傷殘人士體育協會在在社交平台發文祝賀，指朱文佳一直抱着「相信自己、相信教練、相信團隊」的信念。
60歲韋德闖全英賽正賽
英籍傳奇球手「白旋風」韋德昨於全英桌球賽外圍賽第4圈，以局數6：1輕取威爾斯籍球手達爾，自2010年後首闖全英賽正賽。60歲的韋德指出，若能打出最佳水準，自信可問鼎冠軍。中國隊的徐思在第4圈另一場以6：4挫田鵬飛，與擊敗鍾斯的周躍龍躋身正賽。