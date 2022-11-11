體壇快訊：黃澤林主場鬥5將爭冠

羅馬失分摩帥稱遭背叛

國際米蘭昨晨意甲有後衛迪馬高梅開二度，主場以6：1挫博洛尼亞，與同日以1：2敗走萊切的阿特蘭大同樣14戰得27分。羅馬作客則被薩斯索羅逼和1：1，主帥摩連奴稱被1名態度欠積極的球員背叛，稱對方將於冬季轉會窗離隊，意媒預測為荷蘭籍後衛卡斯杜柏。

朱文佳膺世一創港先河

香港殘疾羽毛球隊代表朱文佳，早前在殘疾人羽毛球世界錦標賽封王，昨於最新公布的世界排名中，在SH6級（短肢組）升上男單世界排名第一，成為港隊第一人。香港傷殘人士體育協會在在社交平台發文祝賀，指朱文佳一直抱着「相信自己、相信教練、相信團隊」的信念。

60歲韋德闖全英賽正賽

英籍傳奇球手「白旋風」韋德昨於全英桌球賽外圍賽第4圈，以局數6：1輕取威爾斯籍球手達爾，自2010年後首闖全英賽正賽。60歲的韋德指出，若能打出最佳水準，自信可問鼎冠軍。中國隊的徐思在第4圈另一場以6：4挫田鵬飛，與擊敗鍾斯的周躍龍躋身正賽。