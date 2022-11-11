卡尼世盃前惹受傷虛驚 干地稱換出僅疲倦 倫敦三雄齊出局

在卡塔爾舉行的世界盃決賽周尚餘9天開鑼，惟歐洲各大聯賽球季須戰至下周日才暫停，在昨晨上演的英聯盃第3圈，多隊均輪換僅半力出戰，其中車路士作客曼城一戰，於53及58分鐘被主隊的馬列斯及祖利安艾華利斯各建一功，終以0：2告負。

曼城兩蛋煞車 阿仙奴反負白禮頓

北倫敦雙雄昨亦分途下馬，其中熱刺征戰諾定咸森林雖有哈利卡尼掛帥，但於50及57分鐘被主隊的雷蘭洛迪及連格各入1球，其後卡尼更隨即被換出，由傷癒復出的巴西國腳李察利臣入替，最終球隊未能平反敗局，淨吞兩蛋出局。賽後干地被問及卡尼的情况時澄清：「卡尼並非受傷，只是感到疲倦，始終他差不多踢足了過往每一場賽事，在頻密的賽程下這是正常的，近期我亦予他減少了操練，以恢復體力為首要。」而阿仙奴則在主場由尼基迪亞於20分鐘先開紀錄下，於7分鐘後被倒戈的韋碧克射入12碼扳平。換邊後客軍再憑三笘薰及蘭普堤於58及71分鐘各建一功，終以1：3反負出局。

紅軍險勝 功臣基利靴兩救12碼

至於近期盛傳或賣盤的利物浦，昨在主場與英甲球會打比郡在法定時間悶和0：0須互射12碼分勝負，「紅軍」雖有18歲小將巴捷迪射失，但及後門將基利靴撲出對手兩記12碼，終助球隊險勝3：2晉級16強。賽後高普大讚基利靴全場表現，又認為對手球員操刀的12碼水準甚高，能撲出兩球相當不易。

其餘第3圈賽事方面，在英超暫列第3的紐卡素同樣在90分鐘互交白卷下，藉互射12碼以3：2淘汰水晶宮。而英冠的布力般流浪則作客與韋斯咸踢成2：2，互射12碼以12：11險勝過關。