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2022年11月11日星期五
修夫基黔驢技窮窒礙三獅 追求默契抱殘守缺 變招欠奉淘汰賽見真章
三獅決選出爐 獲加麥迪臣搭「尾班車」 修夫基召馬古尼賓韋特 威爾斯點兵巴利領銜
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【明報專訊】（請看附圖）
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