世盃快遞：葛斯偕兩新星入選德國大軍

賓施馬列席法國初選名單

衛冕的法國隊昨公布決選前的臨時25人大軍名單，其中近期曾受傷患困擾的皇家馬德里前鋒賓施馬，與後衛華拉尼及祖利斯古迪悉數列席，前者更是相隔一屆再戰世盃。而陣容中共10人為上屆冠軍隊成員，包括基利安麥巴比、基奧特及洛里斯等。效力雷恩的37歲門將文丹達亦獲主帥迪甘斯徵召，是名單中最年長球員。

比利時決選召盧卡古夏薩特

去屆世界盃季軍比利時隊昨點兵26將出征卡塔爾，其中國際米蘭前鋒盧卡古雖仍受腿筋傷患困擾，但仍與狀態低沉的皇家馬德里翼鋒夏薩特入選，至於主力的門將泰拔高圖爾斯、後衛維頓漢、中場奇雲迪布尼和韋素等均主將也獲召用。AC米蘭中場沙利麥卡斯則因傷落選。

史卡朗尼冀美斯戰下屆世盃

阿根廷隊球星美斯早前宣布將迎個人最後一屆世界盃，惟主帥史卡朗尼則希望對方回心轉意，稱「這可能是他最後一屆，但希望不是，足球世界甚麼事都有可能發生，他在球場上感到快樂，亦同時令很多人快樂」。阿根廷隊今屆世界盃位處C組，同組對手包括有沙特阿拉伯隊、波蘭隊及墨西哥隊。