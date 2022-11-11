三獅決選出爐 獲加麥迪臣搭「尾班車」 修夫基召馬古尼賓韋特 威爾斯點兵巴利領銜

加雲菲臘斯傷癒入選三獅

美國決選6英超兵坐鎮

在是次的點兵中，後防成為焦點所在，事關車路士一對翼衛列斯占士及芝維爾因傷無緣參賽，故此修夫基一如所料決定重召賓韋特，又續用阿歷山大阿諾特和基利獲加。修夫基愛將哈利馬古尼、鋒將包括熱刺的哈利卡尼、曼聯的拉舒福特，以及車路士的史達寧均大熱入圍；中場線則有車路士年輕球員干拿加歷查、傷癒不久的曼城硬漢加雲菲臘斯、多蒙特的祖迪比寧咸等。至於今季表現不錯的曼城翼鋒菲爾科頓及阿仙奴的布卡約沙卡則料被寄予厚望。「三獅軍團」將在世盃分組賽B組首戰碰伊朗隊。

同組首仗交鋒的威爾斯隊和美國隊亦完成點兵，前者有17將在英格蘭球壇落班，當中9人來自英超，惟主帥柏治勢續倚重日前為FC洛杉磯，首奪美職總冠軍的的33歲翼鋒加里夫巴利，但在回應對方能否踢足3場分組賽時指出：「這是一百萬元的問題，我們沒有答案，只能就每場比賽去估量巴利的狀况。」料柏治將亦重用富經驗的艾朗藍斯及祖阿倫坐鎮中場，惟後者自9月腿筋受傷後，至今仍未復出。

「花旗兵」陣中有8名在英搵食的國腳，其中6人是英超兵，當中又以車路士翼鋒基斯甸普列錫名氣最大，而阿仙奴副選門將馬特端納料將在美國隊續任正選。