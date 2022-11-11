修夫基黔驢技窮窒礙三獅 追求默契抱殘守缺 變招欠奉淘汰賽見真章

修夫基的保守涉及幾個方面，包括重用舊臣、踢法主守和戰術單調，而彼此之間某程度互相扣連。先由踢法出發，選擇側重防務，本身完全沒有錯，畢竟看看近二三十年各項大賽，基本趨勢為憑穩陣得天下，愈近冠軍戰愈多鬥熬場景。方向既定，以修夫基資質，在最多踢七場的短途賽，無謂花太多心思準備戰術微調，寧願集中鍛煉死球配合博亂，生波則信賴鋒將個人質素。於是乎，一次決賽周得得哋，兩次決賽周得得哋，今季歐洲國家聯賽終於露底，碰上攻兵集體低迷而一敗塗地。

馬古尼必然正選 兩門將遭冷待難成長

思路延伸，為追求後防的默契和穩定，後衛與門將盡量不變，甚至可謂抱殘守缺。代表人物當然乃Maguire（哈利馬古尼），哪怕在曼聯屎到不堪入目，依然屬英軍中堅必然正選；幸好「哈密瓜」稱傷避席一陣子後，於紅魔似有起色。其實基爾獲加也又傷又老，在曼城由史東斯填補右閘，這項改造卻不曉得給予修夫基多少參考價值。新生代如守將湯姆利或門神蘭斯達爾，更從未獲真心試用，尤其後者之受冷待，白白放棄提升後場用球能力、添加進攻組織線路的自我完善空間。

推進變化單調限制戰術發揮

推進變化欠奉，自然易遭封殺，陷入無限輪迴：中堅傳給邊衛/翼衛，無去路，回給中堅，轉邊，邊衛/翼衛無去路，回給中堅。當中關鍵乃防中/墮後中場無奈化身最接近的觀眾，被敵方的中高位施壓，徹底排除出傳球選項。大半年前便論及迪格蘭賴斯強於保護防線，惟順暢瓦解逼搶的火候遠有不足；原本期待加雲菲臘斯投效曼城更上一層樓，可惜身體唔爭氣險遭遺忘。目前突破U形地獄的較佳方案是中堅bypass中場，直線送交稍稍退後串連的前鋒，再第一時間彈前予後上的比寧咸（或其他八號），但效果毫無保證。

欠缺冠軍相 走線淪空談

不過，以上分析僅針對擅長壓迫的敵人，伊朗及美國不在此列。伊朗預期維持一貫四人防線泊大巴，英軍中場不虞無法轉身，可望長時間對住前面思考如何入楔，加上邊衛/翼衛的創造力、側擊球員的盤扭，以至哈利卡尼的身體對抗和縮後派牌，俱屬拆解鐵桶的利器。美國於外圍賽狼狽非常，平均質素難言進步，整體結構肯定退步，主攻主守唔湯唔水。英軍踢完兩仗，大概已夠分出線，始與最難應付的威爾斯狗咬狗骨，也只難在恐怕老鼠拉龜而已，悶和冇相干——介意爭首名則另計，但沒條件捧盃，走線還重要嗎？