林柏特拖肥帥位危 英聯盃慘敗出局 曼聯鬥維拉誓復仇

賓福特互射12碼負乙組隊

愛華頓英超首6戰不勝後曾取得兩連捷，惟近6仗又僅得1勝致跌落尾五，昨在英聯盃遇聯賽尾四球隊般尼茅夫更無招架之力，以1：4敗走，主帥林柏特成為諾定咸森林的谷巴後，下個被炒的英超次熱門領隊，而巧合的是，愛華頓的周六聯賽對手正是再佔主場之利的「般茅」。

同日近8場英超只勝出1次的賓福特，在主場被英乙的基寧咸逼和1：1後，於互射12碼爆冷以5：6敗陣。另外，李斯特城藉右閘占士祖斯甸打開紀錄，35歲老將前鋒占美華迪在70和82分鐘梅開二度，主場以3：0淘汰英乙的紐波特郡。

英聯盃明晨演獨腳戲，由曼聯主場碰阿士東維拉，也是「紅魔」報卻日前英超主場以1：3負對方的復仇好機會。據報曼聯或有因病缺陣過去兩仗的翼鋒查頓辛祖復出，而已避戰3場的前鋒安東尼馬菲奧斯則上陣成疑，維拉則可能收起上仗先拔頭籌的攻擊手里安拜尼，但該仗傳射居功的積及藍斯有望續坐鎮中場。

英超下季明年8‧12開鑼

此外，英超賽會昨公布下季賽程，將於2023年8月12日開戰，至2024年5月19日結束，並於2024年1月設歇冬期。