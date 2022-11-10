拿玻里十連勝續領群雄 史巴列堤否認爭標大熱信世盃後洗牌

奧歷治「食詐糊」 米蘭作客悶和

拿玻里昨仗佔盡優勢，但射手拉斯柏度尼多番施射無功而還，半場與安玻里互交白卷。戰至69分鐘，域陀奧森漢在禁區被對手絆跌，隊友夏榮羅辛奴主射12碼建功打破僵局。客軍在74分鐘有後衛盧柏圖被逐，10人應戰下再於88分鐘被施連斯基破網，終以0：2鎩羽而歸。

AC米蘭同日作客與仍未開齋的克雷莫納賽和0：0，奧歷治取代停賽的基奧特掛帥，並曾在下半場建功，但因越位在先「食詐糊」。米蘭終失掉兩分，更被拿玻里進一步拋離至8分，後者教練史巴列堤賽後告誡不能掉以輕心，「球員個人質素非常關鍵，輪換助我們應付長途戰。如何維持狀態是難題，尤其是世界盃後，各隊要應付這個問題，屆時形勢將有變化」。

祖雲征維羅納 華荷域勢續缺陣

另外，祖雲達斯昨證實受傷的杜辛華荷域已恢復單獨操練，但料明晨作客維羅納無緣上陣。上仗揚威首都打吡的拉素則迎戰蒙沙，停賽期滿的中場米連高域沙域勢復出領軍爭勝。