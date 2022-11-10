羅拔仔領紅勢停賽3場 巴塞反勝鞏榜首 碧基告別戰未上陣被逐

碧基日前對艾美利亞一役告別魯營主場球迷，昨仗如賽前預期任後備，不過，眼見多次判決不利巴塞，包括射手利雲度夫斯基31分鐘領第2面黃牌，近9年首次被逐，這名35歲後衛完半場即衝入球場，與球證文辛奴理論。西甲賽會官網在中場休息時交代碧基被逐，文辛奴的球證筆記就顯示，碧基在球員通道內，曾說「你一路以來都在針對己隊」，並以粗言辱罵其家人。

柏迪拉芬夏建功領軍反勝

西班牙傳媒指碧基需面臨賽會紀律聆訊，倘未來復出，或需先坐6場波監。被逐後向球證做手勢表達不滿的羅拔仔，亦可能被加監兩場，除了無緣除夕日主場對同市宿敵愛斯賓奴一役，明年初作客馬德里體育會及迎戰基達菲的比賽均會缺陣。

碧基是役本可後備入替，巴塞教練沙維賽後說：「安達斯基斯坦臣受傷，艾利加西亞也略感不適，我們需要一個中堅，而他是我第一個替補人選。」巴塞是役6分鐘先落後，但大半場10人應戰下，反由柏迪及拉芬夏比洛尼下半場入球，反勝今季表現不俗的奧沙辛拿，賽後多踢一場下，領先周五凌晨才出賽的皇家馬德里5分。

賓施馬避戰 安察洛堤否認留力世盃

皇馬迎戰卡迪斯一仗有缺操的前鋒賓施馬及後衛魯迪格因傷避戰，主帥安察洛堤否認賓施馬只為留力應付世界盃：「我想他是對缺陣最深感失望的，因為他沒有足夠比賽提升狀態。」5場不勝的華倫西亞將迎戰貝迪斯，料射手卡雲尼難以及時復出，主帥加度素開季至今13場正選均有變動。上仗擊敗皇馬的華歷簡奴，則會對切爾達。