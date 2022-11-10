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2022年11月10日星期四
橙軍中生代不足難言爭霸 雲迪積克爆發力倒退 可靠射手欠奉成死穴
塞內加爾接噩耗 文尼腳脛重傷緣盡世盃 日本再折守將 遠藤航傷頭失知覺出征成疑
修夫基今決選三獅大軍 列斯占士養傷預告棄用
世盃快遞：盧卡古或帶傷征世盃
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羅拔仔領紅勢停賽3場 巴塞反勝鞏榜首 碧基告別戰未上陣被逐
拿玻里十連勝續領群雄 史巴列堤否認爭標大熱信世盃後洗牌
林柏特拖肥帥位危 英聯盃慘敗出局 曼聯鬥維拉誓復仇
體壇快訊：文迪稱問准友人性交
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【明報專訊】（請看附圖）
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