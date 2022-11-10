世盃快遞：盧卡古或帶傷征世盃

瑞士決選召上屆11舊將

G組瑞士隊公布決選大軍，有11人有份助球隊上屆打入16強。4名入選門將中，仍未復出的慕遜加柏老將恩尼森馬，需與多蒙特的基哥高保爭正選。格列沙加、梳頓沙基利、艾簡治續為球隊骨幹，國家隊常客僅富咸右後衛奇雲麥巴布、AEK雅典中場史堤芬蘇巴意外落選。

盧施素施手術落選阿根廷大軍

C組阿根廷隊下周一公布決選名單，昨確認由熱刺外借維拉利爾的中場盧施素，因大腿傷需手術治療，不會入選大軍。同組的墨西哥隊，亦有主將捷西斯哥朗拿緣盡比賽。這名西維爾翼鋒在8月西甲首輪比賽左足踝及脛骨嚴重受傷一直缺陣。

喀麥隆撤贊助商敗訴勢賠償

G組喀麥隆隊上周公布由新贊助商One All Sports提供的世界盃球衣，引起舊贊助商Le Coq起訴違約。巴黎法院判Le Coq勝訴，但這間法國服裝品牌表示為免影響喀軍職球員，會在世盃後才索償。另外，喀國足總有傳聘請巫師，冀世盃期間擾敵，會長伊度奧否認相關報道。