世盃快遞：盧卡古或帶傷征世盃

【明報專訊】F組種子隊比利時今日決選，主帥馬天尼斯指會在名單公布前一刻，才決定會否徵召正養傷的射手盧卡古，指最少期望對方能在分組賽最後一場上陣。同組的上屆亞軍克羅地亞隊，今屆26人大軍續由隊長莫迪歷領銜，傷兵如中場波索域、後衛杜馬高維達均入選；翼鋒比卡奴等8將從初選名單中被裁。
瑞士決選召上屆11舊將
G組瑞士隊公布決選大軍，有11人有份助球隊上屆打入16強。4名入選門將中，仍未復出的慕遜加柏老將恩尼森馬，需與多蒙特的基哥高保爭正選。格列沙加、梳頓沙基利、艾簡治續為球隊骨幹，國家隊常客僅富咸右後衛奇雲麥巴布、AEK雅典中場史堤芬蘇巴意外落選。
盧施素施手術落選阿根廷大軍
C組阿根廷隊下周一公布決選名單，昨確認由熱刺外借維拉利爾的中場盧施素，因大腿傷需手術治療，不會入選大軍。同組的墨西哥隊，亦有主將捷西斯哥朗拿緣盡比賽。這名西維爾翼鋒在8月西甲首輪比賽左足踝及脛骨嚴重受傷一直缺陣。
喀麥隆撤贊助商敗訴勢賠償
G組喀麥隆隊上周公布由新贊助商One All Sports提供的世界盃球衣，引起舊贊助商Le Coq起訴違約。巴黎法院判Le Coq勝訴，但這間法國服裝品牌表示為免影響喀軍職球員，會在世盃後才索償。另外，喀國足總有傳聘請巫師，冀世盃期間擾敵，會長伊度奧否認相關報道。