塞內加爾接噩耗 文尼腳脛重傷緣盡世盃 日本再折守將 遠藤航傷頭失知覺出征成疑

艾方素戴維斯無礙 料隨加國出戰

德、法國傳媒其後報道，今夏離利物浦投拜仁的文尼因傷緣盡世界盃。塞軍今屆世界盃被編在A組，對陣球隊依次是荷蘭、東道主卡塔爾和厄瓜多爾。同日史特加在德甲主場以2：1絕殺哈化柏林一役，主隊有日本隊防中遠藤航頭部受傷及失去知覺，需以擔架牀抬離場，未知能否參戰世盃。

文尼曾代表塞內加爾出賽93次入34球，當中包括2018年俄羅斯世界盃，而塞軍該屆比賽在分組賽以第3名出局。文尼於2019和21年當選非洲足球先生，國際大賽冠軍榮譽是在去年非洲國家盃封王。他今季在拜仁各項賽事上陣23次入11球，助球隊暫列德甲榜首，以及歐聯分組賽全勝姿態出線16強。另外，在拜仁能司職左中場和左閘的艾方素戴維斯日前觸傷腿筋，但據報可及時傷癒，代表加拿大出征世盃。

厄國可戰世盃 下屆外圍賽扣3分

此外，國際體育仲裁法庭（CAS）證實，即使「問題國腳」比朗卡斯迪路的護照上存在「不實資料」，但符合代表厄瓜多爾的資格，故此該隊可出席世盃。惟厄國足總需罰款10萬瑞士法郎（約80萬港元），以及下屆世盃外圍賽被扣3分。厄軍教練昨質疑取消揭幕戰荷蘭對塞軍的揭幕戰，改由他們作客卡塔爾打頭陣，令他們少了一天備戰。