橙軍中生代不足難言爭霸 雲迪積克爆發力倒退 可靠射手欠奉成死穴

一直開宗明義最愛荷蘭全能足球，然而做傳媒，主觀喜惡純屬垃圾，必須抽離持平。不止一次提到世盃冠軍幾乎盡由主辦國或前度盟主包攬，過去逾半世紀唯獨西班牙能突破定律，剛巧同樣係南非那次，更剛巧係決賽挫荷蘭。歷史數據不利爭標的橙軍，自問有否狂牛巔峰歲月的超級屈機？相比前輩，又有否尼祖迪莊與雲邦美的功夫足球？事實上，兩屆橙軍年齡結構差異明顯，當日全員處於熟透黃金期，刻下卻見中生代不足。換言之，初捧大力神盃的希望，要不時辰未到，要不時機已逝，尤其華基爾雲迪積克（VVD）再非重創前的無可匹敵世上最佳中堅。

老天經常開玩笑，像VVD便竟然年過30才有機會首度亮相大賽，去年歐國盃無奈掛免戰牌，對上則為荷蘭接連在外圍賽鎩羽。不久前分析利物浦滑落，有一句論及VVD爆發力倒退而潛意識企位偏後，乃紅軍逼搶崩壞其中一環。其實此現象於去年復出時就浮現，只是今季更暴露更惡化更致命而已；涉及範圍也不限於逼搶，一般防守的搶點預判亦受影響。

VVD在陣利組織 右翼衛缺替補添憂

不過話得說回來，VVD依然屬頂級守將，以他為首的後衛群正是橙軍強項。因此尹戈爾第三度掌帥之初雖回復傳統4-3-3陣式，惟鑑於中場兵力薄弱，很快換成3-4-1-2，跟八年前由於史杜特文臨陣傷退而改為三中堅的思路一致，同時可活用右翼衛杜費斯的入楔觸覺，以及左翼衛戴利白蘭特的多功能，讓推進組織的架構較多變化。可是隱患也在於一旦杜費斯有何頭暈身㷫，難覓合適替補，愈到賽事後期風險愈高。

賽程最具變數 首鬥塞內加爾左右大局

若謂荷蘭右翼衛後備欠奉，門將一職則連正選也乏人擔綱，前線亦缺可靠射手。箭頭迪比負責類似假9角色，具備背門功而參與不少邊路入滲，跟移任10號的加普互動亦強，但叩關把握向來神經刀，而且在巴塞隆拿不算受重用，更何况倦勤多時未有歸期，橙軍卻再無靈活和柱躉之才兼得的中鋒。他近日還惹來詐傷留力世盃的傳言，縱使高調否認，仍落入踢又死唔踢又死的尷尬境地。

同等尷尬尚有橙軍的賽程。首仗硬撼最強假想敵、或有箭頭沙迪奧文尼因傷無緣參賽的塞內加爾，固然贏即大好，惟或許會考慮媾和冇壞，那應該進取抑或保守呢？萬一陣上諗多咗，被體能充沛及擅快速突襲的塞軍偷雞，接着遇上自出娘胎就打防反的厄瓜多爾，遭逢滑鐵盧便非杞人憂天，然後面對東道主卡塔爾徒成面子之爭。誠然以上乃最極端假設，卻不乏先例，一如天氣，誰敢保證？