一哥巴西點兵戰世盃 法明奴名落孫山 馬天尼利入選尼馬錯愕

巴西隊今次26人大軍中，尼馬等7將均在各自球會主要擔任翼鋒，這名30歲球星只要今屆再入兩球，便會追平球王比利的隊史入球紀錄。他在國家隊主帥鐵迪公布大軍名單時作網上直播，被指在宣讀馬天尼利的名字時感到錯愕。21歲前鋒馬天尼利早前盛傳落選，但終與球會隊友加比爾捷西斯同獲重召。後備中鋒一席則落在法林明高的柏度古靴美身上，法明奴、菲臘比古天奴，以及馬菲奧斯根夏等名落孫山。

「森巴兵團」曾5奪世界盃，但對上一次已數到2002年，近年失利包括2014年4強在主場對德國隊以1：7恥敗，上屆8強則不敵最終得季軍的比利時隊，今屆中後場陣容續未算「標青」。在墨西哥落班兼養傷逾月的39歲翼衛丹尼爾，與38歲隊長堤亞高施華同料獲正選，相反阿仙奴中堅加比爾馬加希斯仍待首頂喼帽。鐵迪稱丹尼爾即使速度不如昔，尚保持到體能，具備策動反擊的能力，在陣亦能穩定軍心。巴西隊在G組分組賽將面對塞爾維亞、瑞士及喀麥隆隊。

丹麥澳洲揭名單 日本補選町野修斗

除了巴西隊，丹麥隊亦公布首輪21人大軍，中場基斯甸艾歷臣將自去年歐國盃心臟病發後，再次參加國際大賽。這支世界第10球隊將日內決定另外5名入選球員，故RB萊比錫前鋒尤素夫保臣、賓福特中場基斯甸洛加特等仍有望出征卡塔爾。同日公布決選名單的澳洲隊，則只有兩將效力五大聯賽球會，料續以些路迪中場阿倫穆爾為核心。而月初已公布名單的日本隊，因應後衛中山雄太受傷，昨補選湘南比馬中鋒町野修斗。

白禮達認讓卡塔爾辦世盃是錯誤

另外，國際足協前會長白禮達向瑞士《每日廣訊報》表示，由卡塔爾主辦今屆世盃是錯誤，「因這國家太細」，疑暗示自己當年批出主辦權時，未能預視外勞人權被剝削等問題，但慶幸未有球員杯葛賽事。世界盃大使、卡塔爾前國腳Khalid Salman近日接受德國電視台ZDF訪問時，指同性戀是精神病而受抨擊。