港超外援洋將披新甲 撐祖國迎世盃 傑志英兵盼三獅帶足球「回家」

傑志有兩名英國出生球員，分別為曼聯青訓產品查理史葛和今季由晉峰加盟的左閘佐敦布朗。英格蘭隊球星如雲，他們不約而同提及迪格蘭賴斯才是「三獅軍團」關鍵人物，佐敦布朗更認為這名23歲韋斯咸中場是英軍未來隊長人選。

25歲中場查理史葛來港兩年及效力傑志第2季，他透露在「紅魔」青年軍時常跟多名現役英軍國腳交手，包括曼城的菲爾科頓，以及出身車路士青訓的迪格蘭賴斯等，「有科頓的比賽總是不易應付，當年他踢進攻中場，常與踢防中的我較量。他有如今成就全不意外，今屆世盃我最關注他」。

28歲的佐敦布朗即將入籍香港，他16歲時因家人工作來港生活至今，家鄉為鄰近李斯特城的奧克姆，但受祖父及父親影響，從小已是韋斯咸球迷，偶像是該隊傳奇迪肯尼奧和麥克盧保，因此除了賴斯，他期望「錘仔幫」鋒將查洛保雲能入決選。

英格蘭隊今屆B組對手為伊朗、美國及威爾斯隊，史葛料可順利出線，但稱今屆情况特殊，在季中舉行有不少不穩因素，能打入4強已滿意。他透露買了英格蘭新作客球衣，會在三獅比賽時穿上打氣。英軍去年歐洲國家盃決賽飲恨，但佐敦布朗認為陣容仍有力打入4強，甚至殺入決賽，深信「足球可以回家」。

文：余瑋

圖：楊柏賢、賴俊傑、李紹昌

球衣提供：Ball3shop Sports