桌壇揮棒廿五載 傅家俊昇華再出發

港大師賽尋自我肯定 信能返職業賽拒言退

傅家俊自言在紅館主場出賽，「係驚嘅，係緊張嘅」，但4強對希堅斯的決勝局，卻出奇平靜，「運動員有時會進入一個Zone，只得自己和球枱，所有嘢都好慢，你會很集中，每一球很清晰自己要點做，非常奇妙」。從外面看卻是愈來愈快，10分45秒，由埋位到15紅15黑連同6個顏色波全部落袋，平均每球17.9秒，要比Marco預想的節奏還要快少少，不過這個指標，他說快好過慢，想太多反而影響發揮。

享受比賽過程 保持水平盼利發揮

過去5年經歷過眼疾和疫情，傅家俊現實地承認水平不可能保持在之前的高峰，也失去了在桌球壇的定位。趁年紀漸長，未能復常，掛Cue完全是合理的劇情發展。他最終申請職業外卡，「覺得自己是可以上回去，只是要些時間，所以無考慮過（退役）」。Marco今年初再因疫情停練4個月，感覺生疏，亦多了技術上的壞習慣，然後用9日準備世界賽外圍賽，「同時間競賽的感覺幾特別，當然打得唔好」。

經過半年調整，他今次在香港大師賽，先後淘汰施比及希堅斯，決賽也一直力逼世界一哥奧蘇利雲，是147以外，另一個自我肯定的指標，「贏輸都唔重要，但很享受比賽的過程。全世界最叻就是這班人，但你可以與他們比賽」。

44歲的傅家俊這樣說，代表追求的跟以前一樣嗎？「細個會比較成績主導，希望入前16、贏比賽，現在主要是保持水平，畀自己耐性和空間去發揮」。對體育競技看似虛無但最純粹的追求，在這名為「爬起身」的生涯考試，保留Marco想繼續上進的毅力，「入面當然有困難的地方，如運動員的生涯比較孤獨，要離開家人，自己一個比賽，而且大部分時間都是輸，但都是part of the journey（過程的一部分）」。

冀兩愛女觀戰 「贏輸都想見她們」

昔日的桌球小子，現在的「Wonder爸」續答得淡然，當然，他也想兩女兒可未來比賽作壁上觀：「我都有問過其他球手：『贏波看到家人當然會開心，但輸了，你寧願見還是不見屋企人？』他們說想見，我都一樣的，今次決賽輸了都會想後台見他們。」

場地提供：D•PARK

文：方嘉豪

圖：蘇智鑫