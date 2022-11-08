體壇快訊：男拔萃D1越野賽十連霸

騎士挫湖人八連勝居次席

洛杉磯湖人昨在NBA常規賽半場領先6分下，在主場以100：114不敵克里夫蘭騎士，目前戰績2勝7負，倒戈的「大帝」勒邦占士，此戰取得全隊最高27分；騎士則獲八連勝，居東岸次席。

小保加負競賽會共10將被逐

本年度阿甲、阿聯盃雙料冠軍小保加，昨在阿根廷冠軍盃加時以1：2不敵阿甲亞軍競賽會。兩軍此戰火藥味濃，並曾爆發大規模衝突。即將赴卡塔爾世界盃執法的球證法根度泰路終向兩隊出示10面紅牌。

岩田智輝膺日職年度MVP

為橫濱水手重奪日職冠軍的25歲後衛岩田智輝，昨當選年度最有價值球員（MVP），繼2006年的田中鬥莉王後，相隔16年再有後衛獲此殊榮。至於年度最佳陣容水手與亞軍川崎前鋒各佔5人，餘下一席為獲得神射手的清水心跳外援泰亞高辛坦拿。

BWF調查周天成誤判失冠

中華台北代表周天成昨於德國公開賽決賽，與印尼隊的基丁安東尼激戰逾1小時，以局數1：2飲恨。然而該仗裁判在決勝局「刁時」誤判球已先落地，導致周天成失分引發爭議。賽會及後宣布與世界羽聯（BWF）聯手調查，並呼籲球迷勿對裁判人身攻擊。