巴塞歐霸附加賽遇曼聯 迪莊重遇恩師坦夏格

沙維稱麾下遇強愈強

巴塞在今屆歐聯C組僅得第3，需轉戰歐霸附加賽，最終抽中歐霸E組次名出線的曼聯，先主場後作客。巴塞中場法蘭基迪莊今夏屢傳轉會曼聯，將有機會作客奧脫福球場，面對昔日阿積士恩師的曼聯領隊坦夏格。不過「紅魔」中堅利辛度馬天尼斯在歐霸累積3面黃牌，將無緣首回合作客魯營球場。今次是雙方首在歐霸相遇，上次對碰是2019年歐聯8強，巴塞兩回合計大勝4：0。巴塞主帥沙維稱，麾下遇強將愈有動力。

其餘賽事方面，六度歐霸（包括前身歐洲足協盃）奪冠的西維爾對燕豪芬、摩連奴領軍的羅馬對薩爾斯堡、阿積士對柏林聯、利華古遜對摩納哥、士砵亭對米迪蘭特、薩克達對雷恩。

至於歐洲協會聯賽淘汰賽附加賽同日亦抽籤，意甲雙雄拉素及費倫天拿將分別對克盧日及布拉加。歐霸及歐協聯附加賽均踢兩回合，暫定明年2月17及24日舉行。

古天奴料唞6周無緣世盃

曼聯前晚英超作客以1：3不敵阿士東維拉，被終止連續9場不敗走勢，坦夏格承認這場失利是挫敗，但稱球隊必有起跌，要正視面對逆境。紅魔緊接周五凌晨在英格蘭聯賽盃第3圈再鬥維拉。打敗曼聯時缺陣的維拉30歲鋒將菲臘比古天奴，據報因大腿傷患需缺陣6周，或無緣代表巴西隊參戰本月20日揭幕的卡塔爾世界盃。