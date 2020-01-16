PSG歐聯16強鬥拜仁 皇馬利物浦演上屆決賽戲碼

今屆歐聯決賽將於明年6月11日在土耳其伊斯坦布爾上演，昨晚在瑞士尼永舉行16強抽籤儀式，由曾效力拜仁慕尼黑及皇家馬德里的土耳其隊名宿咸美艾天托普擔任抽籤嘉賓，結果他為兩支前東家抽中硬仗。6屆冠軍拜仁遇上次名晉級的巴黎聖日耳門，是2019/20年決賽翻版。兩隊上次在前屆8強對壘，兩回合踢成3：3平手，PSG憑作客入球優惠晉級；衛冕之師皇馬則再遇利物浦，重演2017/18年及上季的兩屆決賽戲碼，兩仗均由皇馬分別以3：1及1：0勝出。

美斯再對拜仁圖雪恥

PSG球星美斯上次在歐聯與拜仁交手，為2020年8強仍效力巴塞隆拿時遭慘敗2：8的經典一役，這名阿根廷隊球王能否一雪前恥將成焦點。至於近况大勇的拜仁前鋒祖普莫亭，聯同翼鋒京士利高文有機會倒戈前東家。拜仁行政總裁簡尼在抽籤後笑言，與PSG對壘是「命運安排」，「雙方的球員都是世界級，這是兩支歐洲球壇最頂級球隊的對決」。PSG足球總監甘波斯稱要藉此機會，證明PSG是現今球壇最佳球隊。

另邊廂，皇馬與利物浦再次對碰成焦點，近年「銀河艦隊」在歐聯面對紅軍往績完全佔優，近6次交手5勝1和不敗，除了兩場決賽，在前屆8強兩回合計以3：1淘汰對手。

車路士遇多蒙特兩將倒戈

其餘3支英超球隊方面，曼城對德甲的RB萊比錫、熱刺對AC米蘭、車路士對多蒙特。曾執教國際米蘭的熱刺領隊干地將重返熟悉的聖西路球場，面對曾10次擊敗的宿敵，是其執教生涯贏得最多次的對手；「藍戰士」則有奧巴美揚及基斯甸普列錫將倒戈「蜜蜂兵團」。餘下兩場為拿玻里對法蘭克福，以及賓菲加對布魯日。16強首回合於明年2月中舉行，次回合於3月中上演。