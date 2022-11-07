體壇快訊：杜蘭特領籃網捕蜂締里程碑

韋筱圓衛冕高低槓世界冠軍

中國隊昨於體操世界賽，憑韋筱圓於女子高低槓衛冕，取得今屆第2金。男子跳馬由賽前大熱的亞美尼亞隊選手達維恩首膺世界冠軍；女子平衡木則爆冷由日本隊18歲小將渡部葉月封后。

傑志兩蛋贈流浪居次席

傑志昨午港超與標準流浪會師斧山道運動場，半場與對手互交白卷，但換邊後憑明加索夫在57分鐘建功打破僵局，至補時階段再有射手文尼亞斯建功，終以2：0小勝。傑志賽後與榜首的理文同樣4戰9分，但對賽成績不及後者位列次席。另外，和富大埔同日在菁英盃A組以2：4不敵港會。

FC洛杉磯破費首奪美職

有38歲意大利前國腳基亞連尼坐鎮的FC洛杉磯，昨晨在主場與費城聯合演美職季後賽總決賽。兩軍法定時間賽和2：2須加時作賽，客軍後衛積克艾利洛在完場前補時4分鐘破網領先3：2，但FC洛杉磯4分鐘後憑後備入替的威爾斯隊射手加里夫巴利（圖中）建功扳平。FC洛杉磯最終互射12碼以3：0挫三輪全數射失的費城聯，隊史首奪冠軍。