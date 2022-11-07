張家朗奧運無包袱 挑戰盃封王迎新季 挫吳諾弘楊子加 稱贏得辛苦感滿意

鄭曉為挫3隊友封后

張家朗昨4強前均未遇考驗，但對吳諾弘一直未能拋開領先優勢，末段更曾落後13：14，但連贏兩分反勝，興奮得罕有振臂高呼數次慶祝。他賽後稱自己早前生病，練習感覺不是最好，昨贏得辛苦，但也流露滿足感，「分數咬住都處理得好好，所以都嗌出聲，同自己講不錯」。

劍擊新國際賽季本周展開，距巴黎奧運積分期開始亦不足半年，這名東京奧運金牌得主就表示沒有衛冕包袱，「每一場比賽都是新開始，大小比賽都有值得開心，或者是學習的地方」。

張家朗在決賽再以15：4贏楊子加，後者在8強險勝新星鄭鐵男後亦情緒激動，稱近兩年來首次打入本地賽4強，捧獎盃的感覺久違，會續力爭巴黎奧運港隊一席位。男子花劍隊本周赴德國參加世界盃分站，昨因家事缺陣的另一主將蔡俊彥亦會隨隊出征。

邀法國男花隊集訓備戰亞運

佩劍隊覓新帥人選劍指奧運

另外，花劍隊教練Gregory Koenig指為準備明年亞運等大賽，已最少邀請到法國男花隊相隔4年再來港一同集訓，期望趁入境隔離措施鬆綁，在明年5月的上海大獎賽前組織一個多隊參與的集訓營。總教練鄭兆康則表示已物色到佩劍隊新教練，形容對方是「世界級，有奧運獎牌經驗」，正等候合約磋商及工作簽證安排，期望男花及女重以外，其餘4個劍種亦爭到巴黎奧運的個人賽資格。