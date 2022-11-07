何詩蓓百米自三連冠 世盃橫掃7金1銅謝幕 強勢迎下月世界賽

何詩蓓在100自初賽游出51.86秒，首名晉級決賽；而她在決賽與澳洲籍好手麥迪遜韋臣鬥得激烈，終以51秒正率先觸池，繼德國站及加拿大站之後，再於此項目贏得冠軍，而麥迪遜韋臣則以慢0.54秒得亞軍。何詩蓓繼200自之後再度成為「三冠王」，再獲額外獲1萬美元（約7.9萬美元）獎金。

何詩蓓女泳手總排行榜居次席

何詩蓓在美國站以兩面金牌收官，同時她3站世界盃參加9項賽事，共奪得7金1銅，包括3面100自及200自金牌，以及在德國站贏得400自金牌。這名25歲港將在女泳手總排行榜以165.9分排第2，至於美國隊的尼爾遜則以173.7分奪得首名。

何詩蓓賽後表示，能夠出戰3站短池世界盃的感覺新鮮，「我是首次完成整個短池世界盃的賽程，這不容易，但很有趣，希望我明年可以再次參與」。她將稍作休息後，將會為下月13至16日在澳洲墨爾本舉行的短池世界賽賽作準備。至於港隊新星Adam Chillingworth在男子200米蛙泳初賽游出2分07.38秒晉級，他在決賽以2分07.13秒得第6，把港績再推快0.25秒。

莉迪姬800自破世界紀錄封后

另外，與何詩蓓同齡的美國隊星將莉迪姬再創佳成績，這名10面奧運獎牌得主，在女子800自決賽以破世界紀錄的7分57.42秒封后，較西班牙籍名將嘉西雅於2013年做出的7分59.34秒舊世績快近兩秒。連同早前在1500自的15分8.24秒世績，莉迪姬個人已共17次在短池和長池刷新世界紀錄，超越加拿大籍泳手麥堅杜殊，與同胞莉雅史密夫並列次席，一起落後29次的破世績之王美國的菲比斯12次。