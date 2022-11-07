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2022年11月7日星期一
姚錦成拒認輸或續戰 港隊七欖全敗留憾 澳洲封王阻斐濟六連霸
港裁判陳頌豪執法創先河 憧憬大球場獻技歎圓夢
阿仙奴煞車返榜首 曼聯27年作客首負維拉
碧基勝仗告別巴塞嘆如釋重負
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張家朗奧運無包袱 挑戰盃封王迎新季 挫吳諾弘楊子加 稱贏得辛苦感滿意
朱文佳世界賽封王寫港隊歷史
3港將全英賽旗開得勝 傅家俊連轟3棒破百反勝過關
巴拿亞壓昆達拿路MotoGP封王
嘉西雅年終賽4強碰莎嘉里 艾卡拉斯腹傷棄兩賽
關於世盃：近6屆非冠軍產最佳球員
體壇快訊：杜蘭特領籃網捕蜂締里程碑
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【明報專訊】（請看附圖）
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