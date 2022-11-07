阿仙奴煞車返榜首 曼聯27年作客首負維拉

馬加希斯奠勝 車路士連續3季主場吞敗

阿仙奴此役由加比爾捷西斯掛帥，伙拍加比爾馬天尼利及布卡約沙卡攻堅，並反客為主，令車路士陷於被動。阿仙奴於11分鐘取得首個「入肉」攻門，右閘賓韋特右路接應傳球後射門斜出。6分鐘後，他在右路傳球予左路的馬天尼利，這名巴西隊翼鋒擺脫敵衛後快腳射門高出。總計「兵工廠」上半場有7次不中目標攻門，將3射1中的「藍戰士」比了下去。

63分鐘，沙卡右路左腳開出角球，車路士門前大漏，終被敵衛加比爾馬加希斯門前撐入。車路士領隊樸達隨即換出首次倒戈的前鋒奧巴美揚和夏維斯，改由進攻中場干拿加歷查及前鋒布查堅，卻在75分鐘差點再失一球，阿仙奴一次快速突打擊後，中場馬田奧迪加特右路施射高出，平白浪費增添紀錄的機會，但球隊最終仍以1：0勝出，車路士則連續4場聯賽不勝。

維拉新帥艾馬利首擊響頭炮

至於曼城雖有守將祖奧簡斯路在26分鐘「兩黃一紅」，但仍藉前鋒祖利安艾華利斯於16分鐘打開紀錄，復出的箭頭艾寧夏蘭特補時射入12碼，主場以2：1險勝富咸，賽後少阿仙奴2分。新帥艾馬利領軍的維拉在主場以3：1擊敗曼聯，27年來首在主場與「紅魔」交手獲勝。