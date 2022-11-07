姚錦成拒認輸或續戰 港隊七欖全敗留憾 澳洲封王阻斐濟六連霸

香港在「死亡之組」接連不敵澳洲隊、新西蘭隊和薩摩亞隊，昨於排名賽先以17：19僅負加拿大隊，然後再以17：24不敵日本隊，今屆賽事5戰全敗。姚錦成賽後多次提到「好遺憾」，尤其是對加拿大一役，姚錦成達陣後曾助球隊反超，惟仍與勝利擦身而過，「無論對哪隊都好，我都好想在主場為球迷贏一場比賽」。

姚錦成提到自己在17歲開始到大球場看香港七欖賽，當時已立志為港隊在這項賽事披甲上陣，「原來達成目標的感覺這樣美妙，我由那刻開始不斷設定目標，再不斷推動自己」，他更指每次踏出球員通道的感覺都與別不同，「等到跑出球員通道，你會感受到觀眾熱情，所以告訴自己，一定要加倍努力，才有機會在大球場跑出球員通道」。

傷患無損鬥志 「要贏回來才退役」

部署續追奧運夢 本月亞洲系列賽缺陣

年屆34歲的姚錦成稱自己滿身傷患，尤其是腰部傷勢嚴重，對司職翼鋒的他影響甚深，賽前曾宣布這是其主場告別戰，又稱「我現在站着，都覺得腰背好緊好痠痛」。不過，港隊在今次香港七欖賽的成續未如預期，令他燃起鬥志，有意繼續征戰沙場。他更指輸給日本隊後，令他萌生不能就此退下來的念頭，「我自己好執著，最不想輸給日本隊，因為我們有能力贏他們，所以當下讓我覺得，我還不想退下來，要贏回來才退役」。

姚錦成表示自己的目標是明年杭州亞運，但奧運向來是自己的終極夢想，眼見2024年巴黎奧運逐漸逼近，他亦會跟教練再作打算，考慮比賽部署。港隊本月將出戰亞洲系列賽韓國站和阿聯酋站，姚錦成需時恢復，故未有打算參賽。

另外，上屆世界系列賽冠軍的澳洲隊，在小組賽爆冷不敵薩摩亞隊，但昨於8強愈戰愈勇，先以26：19挫愛爾蘭隊，後4強以10：7險勝法國隊，與力爭六連霸的19屆香港站盟主斐濟隊會師銀盃決賽。「袋鼠兵」開賽初段一度落後0：12，但他們靠精彩組織反擊，Henry Hutchison梅開二度，以及Nathan Lawson在最後21秒達陣成功，領軍以20：17險勝封王，並打破斐濟隊今屆賽事的不敗金身。至於法國隊則於季軍戰以19：17險勝薩摩亞隊。