足壇快遞：傑志撼流浪求返勝軌

摩帥羅馬打吡前派高帽

日前於歐霸F組取8分仍以第3名出局轉戰歐協聯附加賽的拉素，明晨將返意甲作客死敵羅馬上演同市打吡，賽前羅馬12戰得25分排第4，以1分領先第5的拉素，惟「首都狼」主帥摩連奴卻「大派高帽」，認為「拉素才是今季奪標熱門」。至於在聯賽復勇的祖雲達斯，明晨將有主將迪馬利亞復出，料將掛帥迎戰國際米蘭。

馬體會迎愛誓止不勝頹勢

馬德里體育會日前於歐聯B組意外地包尾出局，今晚返西甲迎戰下游分子愛斯賓奴，誓全取3分結束各項賽事3戰不勝頹勢。至於近態下滑的皇家蘇斯達今晚迎華倫西亞前，據報兩大主力久保建英及大衛施華均已復操，但是役仍上陣成疑，而因重傷已休戰近1年半的射手奧耶沙巴爾，亦有望月內復出。

美斯跟腱發炎 避戰羅連安特

早前預告將為阿根廷隊最後一次出征世界盃的巴黎聖日耳日門（PSG）球星美斯，昨據報因跟腱發炎決定避戰明晨球會作客羅連安特的法甲聯賽。會方發聲明指對方傷勢無大礙，料下周可復出。