奧巴美揚倒轉槍頭無餘情 與阿迪達反目成仇 樸達信紀律問題不再

車路士vs.阿仙奴 now611/621台 晚上20：00直播

奧巴美揚於2018年1月由多蒙特轉投阿仙奴後，一直備受重用，並曾助球隊在2019/20年球季贏得足總盃，當時他與主帥阿迪達關係亦相當密切。不過，隨着奧巴美揚多次發生場外紀律問題後，二人開始不咬弦，包括去年在北倫敦打吡前操練遲到被貶後備成導火線，直至今年初申請休假後再私自延遲歸隊後，終被阿迪達棄用，並與會方提前解約離隊不再當「槍手」，及後以自由身轉投巴塞隆拿，今夏再輾轉重返英超加盟車路士。

早前這名33歲射手年初一段評論阿迪達的說話流出，片中他向友人直言阿迪達「無能力管理大牌球星，他需要的是一班小將，一班不會主動發聲只言聽計從的球員」，足證二人已反目成仇，今晚他隨車路士首倒戈阿仙奴，賽前他未再就往事多言，僅說：「我目前是『藍戰士』，與舊會沒任何私人感情可言。」而阿迪達回應對方此番言論時表示：「這是球員應說的話，沒有任何問題。作為領隊，我必須有紀律地管理球隊，昔日的決定都是我認為正確的。」

車路士主帥樸達則透露奧巴為倒戈感興奮，又讚對方人品善良， 「無時無刻都保持尊重」，並不擔心其過往紀律問題會再次呈現。此外，他又坦言目前球隊需要同時兼顧英超及歐聯的頻密賽程非常不易，尤其在世界盃於球季中間舉行。

阿列沙巴拿加芝維爾緣盡世盃

軍情方面，上輪聯賽不敵白禮頓時傷出的門將阿列沙巴拿加，證實將要養傷至年底，意味原本已入選西班牙隊初選名單的他，將無緣隨「狂牛軍」出征卡塔爾。而後衛芝維爾則證實因足踝傷患肯定無緣隨英格蘭隊征世盃。至於日前於歐霸傷出的阿仙奴後衛富安健洋，料傷勢無阻他代表日本隊踢世盃，但是役上陣成疑，而已復操並在歐霸重返大軍名單的左閘辛真高，今有望相隔逾1個月復出亮相。