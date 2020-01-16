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2022年11月6日星期日
何詩蓓連續3站世盃200自摘金 擺脫傷患重拾狀態 改進細節迎下月世界賽
姚錦成接連達陣兌承諾 港隊分組賽全敗 今轉戰名次賽
挑戰盃挫江旻憓 陳渭泠奪本地賽首冠
橫濱水手第5度封王 川崎衛冕夢碎
艾榮涉反猶太 Nike暫停合作
關於世盃：非洲隊從未躋身4強
體壇快訊：朱文佳世界賽坐亞望冠
SUN周日體育直播賽程
奧巴美揚倒轉槍頭無餘情 與阿迪達反目成仇 樸達信紀律問題不再
孫興慜面部手術避戰利物浦 料趕及征世界盃
艾馬利首率維拉抗魔 矢志率兵捧盃進軍歐戰
足壇快遞：傑志撼流浪求返勝軌
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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