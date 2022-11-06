體壇快訊：朱文佳世界賽坐亞望冠

港女雙斯國乒賽闖決賽

港隊女雙代表杜凱琹/朱成竹昨於世界乒乓球（WTT）斯洛文尼亞挑戰賽，一度被印度隊組合扳平，仍以局數3：1勝出，殺入決賽後將與瑞典隊組合Linda Bergstom/Christina Kallberg。

張敏儀山徑世界賽獲第31

山徑越野跑世界賽續於泰國清邁舉行，港隊以女子長距離山徑組的張敏儀成績最佳。她以9小時57分49秒完成80公里賽道，在78名出發選手中排第31。隊友梁影雪則以11小時2分28秒排第44。黃浩聰在男子組以8小時31分正完賽，在104人中排第32。謝覺偉及曾福祥則在40公里短途男子組排第49及56。

橋本大輝個人全能封王

橋本大輝昨於體操世界賽男子個人全能決賽取得87.198分，以0.433分擊敗中國隊上屆冠軍張博恒奪金。這名奧運金牌得主亦成為自2015年的內村航平之後，首位日本隊全能世界冠軍。