姚錦成接連達陣兌承諾 港隊分組賽全敗 今轉戰名次賽

被編入「死亡之組」的港隊，在首日小組賽以0：43負澳洲隊，昨一日雙賽先對新西蘭隊，雖甫開賽4分鐘連失兩球，但姚錦成上半場最後一刻衝出重圍成功達陣，加上韋兆新踢入附加罰球，助港隊追至7：14。易邊後，新西蘭隊攻勢不斷，港隊即使失分亦沉着應戰，韋兆新傳予拜仁，後者從右路突破，為香港再建一功，力戰下以14：38告負。

連負新西蘭薩摩亞分組包尾

港隊休息約4小時後迎戰蕯摩亞隊，由拜仁在頭40秒為港隊先開紀錄，「得分機器」丹馬克在完半場前1分鐘長驅直進達陣，助港隊咬緊10：12完半場。港隊易邊後難阻薩摩亞隊攻勢，雖然麥季聰最後1分鐘妙傳予姚錦成達陣，但薩摩亞隊有Vaa Apelu Maliko 4度達陣，包括完場前壓哨得分，港隊終以15：31敗陣，在A組3戰全敗排榜尾，跌落名次賽鬥D組第3的加拿大隊。

港隊首日敗予澳洲隊後，姚錦成曾承諾球迷會打出更好表現，他笑言在新西蘭隊身上得分，算是兌現承諾，「可在面對最喜歡的球隊時達陣，真的很開心，我本身沒期待在新西蘭身上得分，且兩隊比數還這麼緊湊。現場氣氛好好，當港隊一達陣，球迷就熱烈歡呼，令我更想享受當下」。

除了姚錦成外，另一華將麥季聰亦有好表現，他指港隊每場都有進步，「己隊對薩摩亞隊的開局很好，惜無以為繼，下半場被對方連入幾球」。今屆香港七欖賽是姚錦成的最後探戈，麥季聰為助攻「大師兄」而興奮，「最開心是助攻阿成，希望明日我亦能取得入球」。

麥季聰：主場球迷比想像熱情

這名首次出戰香港七欖賽的華將續指，球迷比想像中熱情，在大球場作賽的優勢明顯，「我覺得好刺激，球迷好癲，令我完全感受到主場威力」。

至於昨日兩場皆有得分的拜恩，盼港隊能保持14分鐘都打出好表現，他更笑言能在主場達陣是美夢成真，「我從小到大的夢想，就是對新西蘭隊時在親朋好友面前達陣，這是世上最美妙的感覺」。他續指，即使香港七欖賽停辦3年半，但氣氛一如往常般熾熱，「希望我們今日可以為主場球迷爭勝」。