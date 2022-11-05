35歲碧基退役明告別 或參選巴塞會長

出身自巴塞拉瑪西亞青訓營的碧基，2008年從曼聯回巢後效力巴塞14個年頭，為母會上陣615次，贏得8次聯賽及3次歐聯冠軍。他亦為西班牙隊出場102次，是「狂牛兵」2010年世界盃冠軍成員之一。他在社交網上載片段剖白道：「從小開始，我的夢想並非當一名足球員，而是成為巴塞的一分子。我曾離開過，然後又回來。足球為我帶來一切，巴塞、球迷亦給予我的所有。」

巴塞料省3.8億助轉會窗增兵

他在片中又明言日後定必回歸巴塞。西甲賽會主席泰巴斯（Javier Tebas）認為，早已踏足商界的碧基，日後肯定會競逐巴塞會長之位，「他在球場上的經驗，加上作為商人的決策能力，讓他成為球會會長的優秀人選，我認為他會嘗試競逐這位置」。西班牙傳媒則指，原屬高薪族的碧基退役，為近年陷入財政危機的巴塞省卻至少5000萬歐元（約3.83億港元），助該隊騰出資金空間於未來的轉會窗增援。

迪姆華拿韌帶撕裂緣盡世盃

此外，RB萊比錫前鋒迪姆華拿日前在歐聯作客大勝薩克達一役傷出，昨證實左腳踝韌帶撕裂，鐵定無緣為德國隊征戰卡塔爾世界盃。