富安健洋傷出恐無緣世盃 阿仙奴歐霸首名出線 曼聯次名戰附加賽

阿仙奴昨仗正選輪換7人，憑後衛基蘭泰亞尼17分鐘遠射奠勝，賽後續以兩分領先燕豪芬取首名。翼鋒布卡約沙卡下半場入替加比爾捷西斯，足證未受日前聯賽傷患影響。惟富安健洋落場僅15分鐘後再被換出，領隊阿迪達稱：「肌肉的毛病，我們不想冒險，一定要換走他。」

紅魔凱旋 加拿祖建功寫隊史

曼聯則未能以兩球差距擊敗皇蘇，18歲阿根廷籍小將加拿祖早段接應基斯坦奴朗拿度（C朗）助攻破門，成「紅魔」歐戰最年輕的非本土入球者，但C朗其後錯失單刀機會。球隊末段換入哈利馬古尼客串中鋒，仍入球板斧欠奉，與其他分組次名球隊，明年附加賽需對上巴塞隆拿、西維爾等由歐聯降格的球隊。

F組4隊8分 拉素出局戰歐協聯

此外，F組亦是歐霸分組賽煞科日另一焦點，事關4隊賽後均6戰得8分。昨分別贏波的飛燕諾與米迪蘭特出線，敗陣的拉素因得失球差不及屈居第3轉戰歐協聯，奧地利球隊格拉茨則創下高分包尾紀錄。

歐協聯方面，韋斯咸、維拉利爾等直入16強，但費倫天拿、巴素利等只奪次名，需戰附加賽。歐霸及歐協聯淘汰賽抽籤於香港時間後晚舉行。