夏蘭特勢復出劫富 重投曼城操練 伊巴謙憂哥帥執念礙發揮

曼城vs.富咸 now621台 晚上23：00直播

夏蘭特早前因腳踝瘀傷，先後錯過上輪對李斯特城的聯賽，以及周中對西維爾的歐聯分組賽。然而他周四已重返大軍操練，此戰應可回歸戰線，勢利用其速度及埋門把握力，再成敵軍守衛一大夢魘。

夏蘭特在英超賽場鋒芒畢露，上陣11次攻入驚人的17球，連向來以「寸王」見稱的伊巴謙莫域亦肯定其表現。這名因膝患長唞的41歲中鋒，形容對方的射手觸覺，讓其聯想起恩沙基、查斯古特、韋利等昔日意甲前輩，「他不會勉強做他能力範圍以外的事，他不會為了持球墮後，簡單地在門前等待入球機會」。

可是，被問到夏蘭特在哥迪奧拿麾下能否進一步昇華，曾與哥帥在巴塞隆拿共事一季後不歡而散的伊巴謙則抱有疑問，認為這取決於該西班牙籍教頭的執念，「看看他能否讓夏蘭特的發揮大於其個人理念吧，哥帥當年是否阻礙我的成長？其實並非只得我一個，得到相同遭遇的人多的是」。

富咸翼鋒操練重創勢唞數月

另邊廂，賽前排第7的富咸料續由韋利安等主力攻堅，但賽前則傳來不利消息，翼鋒卡賓奴日前訓練時阿基里斯跟腱斷裂，會方表示須缺陣數月，並有待專家進一步診斷。此外，該隊牙買加籍中場波比列特因累積5面黃牌，此戰須「坐波監」。

盧柏迪古料掌狼隊

此外，今晚迎戰白禮頓的狼隊，自上月初解僱般奴拿治後，帥位已懸空逾1個月。多間英國傳媒報道，上月離任西維爾教練的盧柏迪古有望落實接掌，最快於本月13日領軍硬撼阿仙奴。