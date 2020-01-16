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2022年11月5日星期六
港隊七欖爭首勝 姚錦成籲續撐場 首擊負澳洲無損鬥志 主場球迷觀戰掀動力
港欖女將觀戰讚熱鬧 莊嘉欣渴望主場獻技
港壁女團挫大馬 相隔4年亞洲賽封后
何詩蓓赴美戰世盃 50自「梗頸四」
艾榮涉反猶太停賽5場「轉軚」認錯
體壇快訊：巴西女將世界賽奪金創先河
SAT周六體育直播賽事
夏蘭特勢復出劫富 重投曼城操練 伊巴謙憂哥帥執念礙發揮
富安健洋傷出恐無緣世盃 阿仙奴歐霸首名出線 曼聯次名戰附加賽
35歲碧基退役明告別 或參選巴塞會長
關於世盃：卡塔爾人權屢掀爭議 FIFA函32國勿插手
足壇快遞：水手煞科爭不敗封王
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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