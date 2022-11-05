體壇快訊：巴西女將世界賽奪金創先河

大馬混雙組合月底退隊

馬來西亞混雙名將陳炳順昨宣布，已向大馬羽總請辭，與現任拍檔謝宜茜本月底正式退出國家隊。34歲的陳炳順在2016年里約奧運，伙另一女將吳柳瑩取得隊史最佳的混雙銀牌，但去年已拆伙。33歲的吳柳瑩日前亦公布明年1月的馬來西亞公開賽後退役。另外，港隊女雙組合楊雅婷/楊霈霖昨於德國公開賽次圈贏2號種子的保加利亞組合，但8強以局數1：2不敵泰國隊8號種子出局。

施維雅達年終賽兩連勝出線

世界一姐施維雅達昨於女子網球年終賽以盤數6：3、6：2輕取嘉西雅，分組賽兩連勝，提前取得4強席位。嘉西雅今晚與卡莎堅娜爭另一席位，而在美國主場出賽的嘉奧芙則兩戰全敗，篤定出局。男子賽方面，東道主老將施蒙於巴黎大師賽爆冷擊敗費利斯，令後者肯定無緣ATP年終賽，資格自動落入艾斯亞施米及羅比夫手上。

杜凱琹朱成竹斯國賽奪牌

杜凱琹伙朱成竹於世界乒乓球（WTT）斯洛文尼亞挑戰賽，於女雙連贏德國及韓國組合，晉級4強，鎖定港隊今站唯一獎牌，今與印度隊組合爭入決賽。男雙的林兆恒/吳柏男由外圍賽起連贏3場，但昨8強不敵韓國隊的趙大成/李相秀。