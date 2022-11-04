足壇快遞：日守將中山雄太傷出恐緣盡世盃

丹麥足總每球10元援卡塔爾外勞

丹麥足總周三宣布，本月其舉辦的所有賽事每出現1個入球，便會捐出10丹麥克朗（約10.28港元），以協助在卡塔爾工作的外勞，計劃涵蓋草根足球賽事及職業聯賽。丹麥足總引用去年同期數據，該國所有球賽合共出現5.5萬個入球，意味當局或捐款近55萬丹麥克朗。

切爾達西甲近8仗不勝換帥

暫列西甲第16位的切爾達，周三宣布解僱自2020年起上任的48歲阿根廷籍主帥高迪，由曾執教錫周三及史雲斯的56歲教練卡路士卡華夏接掌，簽約兩年。這名葡籍主帥下周日凌晨迎戰奧沙辛拿時亮相，冀領軍終止聯賽近8仗不勝頹勢。暫列第6的畢爾包，明晨作客基羅納力爭聯賽兩連勝。

彭美拉斯巴甲封王瘙4年之癢

巴甲昨早上演第35輪賽事，年初勇奪聖保羅省聯賽冠軍的彭美拉斯，主場憑射手朗尼梅開二度，以4：0大勝福塔雷薩，在榜首以13分領先同日作客以0：1不敵阿美利加明尼路的國際體育會，尚餘3輪下鎖定隊史第11項聯賽冠軍，亦是相隔4年再度稱霸。位處降班區的戈亞尼恩斯主場以2：3不敵山度士，與同日敗陣的艾華爾護級勢危。