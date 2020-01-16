PSG失首名爭冠路崎嶇 作客入球遜賓菲加居次 祖雲寫劣績轉戰歐霸

PSG在H組煞科戰憑23歲球星麥巴比接應美斯傳球後，以一記世界波先開紀錄，並令其歐聯入球累積達40球，超越昔日24歲的美斯，成為達此里程碑的最年輕球員。祖雲達斯中堅邦路斯於完半場前扳平，麥巴比於下半場助攻紐奴文迪斯阿歷山大再下一城，終以2：1勝出。不過，同組的賓菲加於完場前連入兩球，作客以6：1大炒海法馬卡比，賽後與PSG同樣6戰14分，由於兩隊兩次對賽均打和1：1，得失球也是入16球失7球，賓菲加最終憑在分組賽有9個作客入球，以較PSG多3球的優勢，反壓這支法甲豪門奪得H組首名，亦是歐聯改制後首次出現這情况。

基艾沙養傷297日後復出

PSG跌至次名晉級後，在16強將要遇上首名出線的強隊（見表），遇上硬仗機會率甚高，而事實是PSG去季也小組次名出線，結果在16強被皇家馬德里反勝出局。麥巴比賽後為未能獲首名出線而驚訝，但稱球隊已做好本分，「這是足球一部分，但沒問題，因為都是晉身歐聯淘汰賽」。主帥加迪亞笑言球隊在90分鐘時仍排首名，完場卻發現變成次名，不過他大方恭喜賓菲加表現出色。祖雲排第3將轉戰歐霸附加賽，昨仗有意大利國腳費達歷高基艾沙後備入替，養傷長達297天後復出。值得一提的是，祖雲6戰僅曾勝海法馬卡比得3分，創隊史在歐聯最差成績。

皇馬大捷 安察洛堤103勝超越費格遜

另邊廂，衛冕的皇馬在主場以5：1大勝些路迪，取得F組首名，亦為主帥安察洛堤在執教生涯累積103場歐聯勝仗，超越曼聯傳奇領隊費格遜的102場，成歐聯史上贏波最多的主帥。至於F組另一場，RB萊比錫作客以4：0大勝薩克達後次名出線，令今屆有5支德甲球隊中，有4軍躋身16強，而16強將於香港時間下周一晚上7時抽籤。